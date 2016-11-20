Menu
Russian
Zahvat (2016 - 2016)

Production year 2016
Country Russia/Belarus
Total seasons 1 season
Episode duration 51 minutes
TV channel НТВ
Runtime 6 hours 48 minutes
Cast
Dmitriy Maryanov
Dmitriy Maryanov
Denis Nikiforov
Denis Nikiforov
Vladimir Epifantsev
Vladimir Epifantsev
Andrey Merzlikin
Andrey Merzlikin
Yuliya Hlynina
Yuliya Hlynina
Elena Panova
Elena Panova
Series rating

0.0
5.7 IMDb
Seasons
Zahvat - Season 1 Season 1
2016, 8 episodes
 
Stills
