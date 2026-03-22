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The Comeback 2005 - 2026, season 3

The Comeback season 3 poster
Kinoafisha TV Shows The Comeback Seasons Season 3
The Comeback 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 22 March 2026
Production year 2026
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute

Series rating

7.9
Rate 11 votes
7.9 IMDb

The Comeback List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Valerie Gets a New Chapter
Season 3 Episode 1
22 March 2026
Valerie Has a Secret
Season 3 Episode 2
29 March 2026
Valerie Faces Reality
Season 3 Episode 3
5 April 2026
Valerie Does It All
Season 3 Episode 4
12 April 2026
Valerie Lights a Candle
Season 3 Episode 5
19 April 2026
Valerie's Home Alone
Season 3 Episode 6
26 April 2026
Valerie Chases the Truth
Season 3 Episode 7
3 May 2026
Valerie Cherish
Season 3 Episode 8
10 May 2026
TV series release schedule
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