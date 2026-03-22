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The Comeback 2005 - 2026, season 3
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The Comeback
Seasons
Season 3
The Comeback
16+
Original title
Season 3
Title
Сезон 3
Season premiere
22 March 2026
Production year
2026
Number of episodes
8
Runtime
4 hours 0 minute
Series rating
7.9
Rate
11
votes
7.9
IMDb
The Comeback List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Valerie Gets a New Chapter
Season 3
Episode 1
22 March 2026
Valerie Has a Secret
Season 3
Episode 2
29 March 2026
Valerie Faces Reality
Season 3
Episode 3
5 April 2026
Valerie Does It All
Season 3
Episode 4
12 April 2026
Valerie Lights a Candle
Season 3
Episode 5
19 April 2026
Valerie's Home Alone
Season 3
Episode 6
26 April 2026
Valerie Chases the Truth
Season 3
Episode 7
3 May 2026
Valerie Cherish
Season 3
Episode 8
10 May 2026
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