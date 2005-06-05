Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Comeback 2005, season 1

The Comeback season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Comeback Seasons Season 1
The Comeback 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 June 2005
Production year 2005
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"The Comeback" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Возвращение» мы знакомимся с миром постаревшей актрисы фильмов категории «Б». Валери известна по единственной роли в комедийном сериале «Это я». После закрытия шоу у нее не получилось найти ни одного существенного проекта. Она выпала из кинобизнеса на 10 лет. В 2005 году ей предложили вернуться на экран в ситкоме «Постель без завтрака», но, по условиям контракта, нужно также сниматься в реалити-шоу. Валери придется конкурировать с молодыми актерами, а каждый шаг будет зафиксирован на камеру.

Series rating

7.9
Rate 11 votes
7.9 IMDb

The Comeback List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Comeback
Season 1 Episode 1
5 June 2005
Valerie Triumphs at the Upfronts
Season 1 Episode 2
12 June 2005
Valerie Bonds with the Cast
Season 1 Episode 3
19 June 2005
Valerie Stands Up for Aunt Sassy
Season 1 Episode 4
26 June 2005
Valerie Demands Dignity
Season 1 Episode 5
10 July 2005
Valerie Saves the Show
Season 1 Episode 6
17 July 2005
Valerie Gets a Very Special Episode
Season 1 Episode 7
24 July 2005
Valerie Relaxes in Palm Springs
Season 1 Episode 8
31 July 2005
Valerie Hangs with the Cool Kids
Season 1 Episode 9
7 August 2005
Valerie Gets a Magazine Cover
Season 1 Episode 10
14 August 2005
Valerie Stands Out on the Red Carpet
Season 1 Episode 11
21 August 2005
Valerie Shines Under Stress
Season 1 Episode 12
28 August 2005
Valerie Does Another Classic Leno
Season 1 Episode 13
4 September 2005
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more