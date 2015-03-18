Gruzovicok Leva season 2 watch online

Gruzovicok Leva
Season 2
Season premiere 18 March 2015
Production year 2015
Number of episodes 13
Runtime 1 hour 5 minutes
"Gruzovicok Leva" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Грузовичок Лева» полюбившийся персонаж возвращается на экраны, чтобы собрать десяток моделей. Как и прежде, Леве придется отыскать на детской площадке все необходимые детали, а затем соединить их между собой. В решении этих увлекательных задач грузовичку и его колоритным друзьям помогут зрители. Интерактивный мультсериал позволит малышам узнать о нашем мире немало нового и развить память. А благодаря доброму юмору дети смогут не только получить знания, но и весело провести время.

"Gruzovicok Leva" season 2 list of episodes.

Лева и такси
Season 2 Episode 1
18 March 2015
Лева и скорая помощь
Season 2 Episode 2
25 March 2015
Лева и полицейская машина
Season 2 Episode 3
1 April 2015
Лева и бензовоз
Season 2 Episode 4
8 April 2015
Лева и вилочный погрузчик
Season 2 Episode 5
15 April 2015
Лева и каток
Season 2 Episode 6
22 April 2015
Лева и бульдозер
Season 2 Episode 7
29 April 2015
Лева и елка (новый год)
Season 2 Episode 8
6 May 2015
Лева и гоночная машина
Season 2 Episode 9
13 May 2015
Лева и пикап
Season 2 Episode 10
20 May 2015
Лева и мусоровоз
Season 2 Episode 11
27 May 2015
Лева и автовоз
Season 2 Episode 12
3 June 2015
Лева и Лева младший
Season 2 Episode 13
10 June 2015
