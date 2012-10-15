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Thirteen: The Series 2011 - 2012, season 2
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Kinoafisha
TV Shows
Thirteen: The Series
Seasons
Season 2
XIII: The Series
12+
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
15 October 2012
Production year
2012
Number of episodes
13
Runtime
9 hours 45 minutes
Series rating
6.8
Rate
20
votes
6.5
IMDb
"Thirteen: The Series" season 2 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Phoenix
Season 2
Episode 1
15 October 2012
Rampage
Season 2
Episode 2
15 October 2012
Defender
Season 2
Episode 3
15 October 2012
Tempest
Season 2
Episode 4
22 October 2012
Joust
Season 2
Episode 5
22 October 2012
Gauntlet
Season 2
Episode 6
29 October 2012
Breakout
Season 2
Episode 7
29 October 2012
Mousetrap
Season 2
Episode 8
5 November 2012
Pong
Season 2
Episode 9
5 November 2012
Black Widow
Season 2
Episode 10
12 November 2012
Punchout
Season 2
Episode 11
12 November 2012
Berzerk
Season 2
Episode 12
19 November 2012
Battle Zone
Season 2
Episode 13
19 November 2012
TV series release schedule
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