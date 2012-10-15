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Thirteen: The Series 2011 - 2012, season 2

Thirteen: The Series season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Thirteen: The Series Seasons Season 2
XIII: The Series 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 15 October 2012
Production year 2012
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 45 minutes

Series rating

6.8
Rate 20 votes
6.5 IMDb

"Thirteen: The Series" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Phoenix
Season 2 Episode 1
15 October 2012
Rampage
Season 2 Episode 2
15 October 2012
Defender
Season 2 Episode 3
15 October 2012
Tempest
Season 2 Episode 4
22 October 2012
Joust
Season 2 Episode 5
22 October 2012
Gauntlet
Season 2 Episode 6
29 October 2012
Breakout
Season 2 Episode 7
29 October 2012
Mousetrap
Season 2 Episode 8
5 November 2012
Pong
Season 2 Episode 9
5 November 2012
Black Widow
Season 2 Episode 10
12 November 2012
Punchout
Season 2 Episode 11
12 November 2012
Berzerk
Season 2 Episode 12
19 November 2012
Battle Zone
Season 2 Episode 13
19 November 2012
TV series release schedule
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