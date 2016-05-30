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Vosmidesyatye 2012 - 2016, season 6
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Vosmidesyatye
Seasons
Season 6
Vosmidesyatye
12+
Title
Сезон 6
Season premiere
30 May 2016
Production year
2016
Number of episodes
13
Runtime
5 hours 25 minutes
Series rating
6.3
Rate
11
votes
6.4
IMDb
"Vosmidesyatye" season 6 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
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Season 6
Серия 1
Season 6
Episode 1
30 May 2016
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Season 6
Episode 2
30 May 2016
Серия 3
Season 6
Episode 3
31 May 2016
Серия 4
Season 6
Episode 4
1 June 2016
Серия 5
Season 6
Episode 5
2 June 2016
Серия 6
Season 6
Episode 6
6 June 2016
Серия 7
Season 6
Episode 7
7 June 2016
Серия 8
Season 6
Episode 8
8 June 2016
Серия 9
Season 6
Episode 9
9 June 2016
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Season 6
Episode 10
14 June 2016
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Season 6
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14 June 2016
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Season 6
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15 June 2016
Серия 13
Season 6
Episode 13
16 June 2016
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