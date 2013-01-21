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Vosmidesyatye 2012 - 2016 season 2
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Vosmidesyatye
Seasons
Season 2
Vosmidesyatye
12+
Title
Сезон 2
Season premiere
21 January 2013
Production year
2013
Number of episodes
20
Runtime
8 hours 20 minutes
Series rating
6.3
Rate
11
votes
6.4
IMDb
"Vosmidesyatye" season 2 list of episodes.
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