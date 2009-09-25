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Dollhouse 2009 - 2010, season 2

Dollhouse season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Dollhouse Seasons Season 2
Dollhouse
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 25 September 2009
Production year 2009
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes

Series rating

7.7
Rate 20 votes
7.7 IMDb

"Dollhouse" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Vows
Season 2 Episode 1
25 September 2009
Instinct
Season 2 Episode 2
2 October 2009
Belle Chose
Season 2 Episode 3
9 October 2009
Belonging
Season 2 Episode 4
23 October 2009
The Public Eye
Season 2 Episode 5
4 December 2009
The Left Hand
Season 2 Episode 6
4 December 2009
Meet Jane Doe
Season 2 Episode 7
11 December 2009
A Love Supreme
Season 2 Episode 8
11 December 2009
Stop-Loss
Season 2 Episode 9
18 December 2009
The Attic
Season 2 Episode 10
18 December 2009
Getting Closer
Season 2 Episode 11
8 January 2010
The Hollow Men
Season 2 Episode 12
15 January 2010
Epitaph 2: The Return
Season 2 Episode 13
29 January 2010
TV series release schedule
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