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Dollhouse 2009 - 2010 season 1
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TV Shows
Dollhouse
Seasons
Season 1
Dollhouse
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
13 February 2009
Production year
2009
Number of episodes
13
Runtime
9 hours 19 minutes
Series rating
7.7
Rate
20
votes
7.7
IMDb
"Dollhouse" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Ghost
Season 1
Episode 1
13 February 2009
The Target
Season 1
Episode 2
20 February 2009
Stage Fright
Season 1
Episode 3
27 February 2009
Gray Hour
Season 1
Episode 4
6 March 2009
True Believer
Season 1
Episode 5
13 March 2009
Man on the Street
Season 1
Episode 6
20 March 2009
Echoes
Season 1
Episode 7
27 March 2009
Needs
Season 1
Episode 8
3 April 2009
Spy in the House of Love
Season 1
Episode 9
10 April 2009
Haunted
Season 1
Episode 10
24 April 2009
Briar Rose
Season 1
Episode 11
1 May 2009
Omega
Season 1
Episode 12
8 May 2009
Epitaph One
Season 1
Episode 13
28 July 2009
TV series release schedule
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