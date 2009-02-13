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Dollhouse 2009 - 2010 season 1

Dollhouse season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dollhouse Seasons Season 1
Dollhouse
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 February 2009
Production year 2009
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes

Series rating

7.7
Rate 20 votes
7.7 IMDb

"Dollhouse" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Ghost
Season 1 Episode 1
13 February 2009
The Target
Season 1 Episode 2
20 February 2009
Stage Fright
Season 1 Episode 3
27 February 2009
Gray Hour
Season 1 Episode 4
6 March 2009
True Believer
Season 1 Episode 5
13 March 2009
Man on the Street
Season 1 Episode 6
20 March 2009
Echoes
Season 1 Episode 7
27 March 2009
Needs
Season 1 Episode 8
3 April 2009
Spy in the House of Love
Season 1 Episode 9
10 April 2009
Haunted
Season 1 Episode 10
24 April 2009
Briar Rose
Season 1 Episode 11
1 May 2009
Omega
Season 1 Episode 12
8 May 2009
Epitaph One
Season 1 Episode 13
28 July 2009
TV series release schedule
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