Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Zakrytyj sezon 2020, season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Kinoafisha
TV Shows
Zakrytyj sezon
Seasons
Season 1
Zakrytyj sezon
16+
Title
Сезон 1
Season premiere
28 April 2020
Production year
2020
Number of episodes
8
Runtime
6 hours 56 minutes
Series rating
0.0
Rate
0
vote
"Zakrytyj sezon" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1
Episode 1
28 April 2020
Серия 2
Season 1
Episode 2
28 April 2020
Серия 3
Season 1
Episode 3
5 May 2020
Серия 4
Season 1
Episode 4
12 May 2020
Серия 5
Season 1
Episode 5
19 May 2020
Серия 6
Season 1
Episode 6
26 May 2020
Серия 7
Season 1
Episode 7
2 June 2020
Серия 8
Season 1
Episode 8
9 June 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree