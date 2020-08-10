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Storiz 2020, season 1

Storiz season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Storiz Seasons Season 1
Storiz 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 August 2020
Production year 2020
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes

Series rating

6.7
Rate 11 votes
6.9 IMDb

Storiz List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 August 2020
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 August 2020
Серия 3
Season 1 Episode 3
11 August 2020
Серия 4
Season 1 Episode 4
11 August 2020
Серия 5
Season 1 Episode 5
12 August 2020
Серия 6
Season 1 Episode 6
17 August 2020
Серия 7
Season 1 Episode 7
17 August 2020
Серия 8
Season 1 Episode 8
18 August 2020
Серия 9
Season 1 Episode 9
19 August 2020
Серия 10
Season 1 Episode 10
24 August 2020
Серия 11
Season 1 Episode 11
25 August 2020
Серия 12
Season 1 Episode 12
26 August 2020
Серия 13
Season 1 Episode 13
27 August 2020
TV series release schedule
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