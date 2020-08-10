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Season 1
Storiz
16+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
10 August 2020
Production year
2020
Number of episodes
13
Runtime
6 hours 30 minutes
Series rating
6.7
Rate
11
votes
6.9
IMDb
Storiz List of episodes
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Season 1
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10 August 2020
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