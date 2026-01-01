Menu
Kinoafisha TV Shows Fairly Legal Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Fairly Legal

  • Vancouver, British Columbia, Canada

Iconic scenes & Locations

Studio
Eagle Creek Studios - 4210 Phillips Avenue, Burnaby, British Columbia, Canada
establishing shots, pilot
San Francisco, California, USA
