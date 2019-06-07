3% 2016 - 2020 season 3

3% season 3 poster
3% 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 7 June 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"3%" season 3 description

В 3 сезоне сериала «3%» Мишель работает над созданием Шелл. Это место должно послужить альтернативой как Оффшору, так и Материку. Она добивается успеха. Марсела и Наир находятся в Оффшоре. Отец Фернандо беспокоится и пытается предупредить людей об угрозе. Спустя некоторое время его сына убивают участники экстремистской группировки из Оффшора. Его инвалидная коляска устанавливается в качестве мемориала. Элиза служит медсестрой, а Рафаэль бездельничает, посвящая свободное время своему младшему брату.

Series rating

7.2
Rate 20 votes
7.2 IMDb

"3%" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Chapter 01: Sand
Season 3 Episode 1
7 June 2019
Chapter 02: Scalpel
Season 3 Episode 2
7 June 2019
Chapter 03: Medicine
Season 3 Episode 3
7 June 2019
Chapter 04: Duck
Season 3 Episode 4
7 June 2019
Chapter 05: Lever
Season 3 Episode 5
7 June 2019
Chapter 06: Trapdoor
Season 3 Episode 6
7 June 2019
Chapter 07: Gardrone
Season 3 Episode 7
7 June 2019
Chapter 08: Wave
Season 3 Episode 8
7 June 2019
