3% poster
3%

3% All seasons

3% 18+
Production year 2016
Country USA
Episode duration 45 minutes
Streaming service Netflix

Series rating

7.1
Rate 10 votes
7.2 IMDb
All seasons of "3%"
3% - Season 1 Season 1
8 episodes 25 November 2016
 
3% - Season 2 Season 2
10 episodes 27 April 2018
 
3% - Season 3 Season 3
8 episodes 7 June 2019
 
3% - Season 4 Season 4
7 episodes 14 August 2020
 
