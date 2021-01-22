3 Caminos 2021, season 1

3 Caminos
Title Сезон 1
Season premiere 22 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"3 Caminos" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Три пути» действие разворачивается сразу в трех временных отрезках. Главные герои — пять близких друзей. У них есть своя особенная традиция: каждое десятилетие они отправляются в совместный поход по пути от Эль Камино до Сантьяго. Эта дорога считается главной пешеходной тропой Испании. Известно, что много веков назад по ней ходили пилигримы, которые хотели посмотреть на могилу Иакова. Создатели сериала концентрируют внимание на разных жизненных этапах друзей, не оставляя без внимания проблемы, возникающие у них при взаимодействии друг с другом. Так, Ракель и Юн Су никак не могут разобраться в собственных отношениях, Яна меняет свое отношение к миру после неожиданного знакомства, а Роберто не может простить себе гибель друга.

6.4
6.5 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
22 January 2021
Episode 2
22 January 2021
Episode 3
22 January 2021
Episode 4
22 January 2021
Episode 5
22 January 2021
Episode 6
22 January 2021
Episode 7
22 January 2021
Episode 8
22 January 2021
