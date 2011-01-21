Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Portlandia poster
Kinoafisha TV Shows Portlandia Seasons

Portlandia All seasons

Portlandia
Production year 2011
Country USA
Episode duration 23 minutes
TV channel IFC

Series rating

7.1
Rate 10 votes
7.8 IMDb
Write review
All seasons of "Portlandia"
Portlandia - Season 1 Season 1
6 episodes 21 January 2011 - 25 February 2011
 
Portlandia - Season 2 Season 2
10 episodes 6 January 2012 - 9 March 2012
 
Portlandia - Season 3 Season 3
11 episodes 14 December 2012 - 1 March 2013
 
Portlandia - Season 4 Season 4
10 episodes 27 February 2014 - 1 May 2014
 
Portlandia - Season 5 Season 5
10 episodes 8 January 2015 - 12 March 2015
 
Portlandia - Season 6 Season 6
10 episodes 21 January 2016 - 24 March 2016
 
Portlandia - Season 7 Season 7
10 episodes 5 January 2017 - 9 March 2017
 
Portlandia - Season 8 Season 8
10 episodes 18 January 2018 - 22 March 2018
 
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more