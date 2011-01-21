Menu
Kinoafisha
TV Shows
Portlandia
Seasons
Portlandia All seasons
Portlandia
Production year
2011
Country
USA
Episode duration
23 minutes
TV channel
IFC
Series rating
7.1
Rate
10
votes
7.8
IMDb
Write review
All seasons of "Portlandia"
Season 1
6 episodes
21 January 2011 - 25 February 2011
Season 2
10 episodes
6 January 2012 - 9 March 2012
Season 3
11 episodes
14 December 2012 - 1 March 2013
Season 4
10 episodes
27 February 2014 - 1 May 2014
Season 5
10 episodes
8 January 2015 - 12 March 2015
Season 6
10 episodes
21 January 2016 - 24 March 2016
Season 7
10 episodes
5 January 2017 - 9 March 2017
Season 8
10 episodes
18 January 2018 - 22 March 2018
