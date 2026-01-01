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Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Series
Winner
Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Series
Winner
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Programming
Winner
Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Programming
Winner
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Costumes for a Variety Program or a Special
Winner
Outstanding Costumes for a Variety Program or a Special
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Costumes for a Variety/Music Program or a Special
Winner
Outstanding Costumes for a Variety/Music Program or a Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Programming
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Programming
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Art Direction for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Art Direction for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
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