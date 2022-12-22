В 8 сезоне сериала «Внутри девятого номера» зрители увидят еще несколько увлекательных и смешных историй о разных колоритных персонажах. Компания бывших однокурсников отправляется покататься по озеру на лодке. Одаренный преподаватель страдает из-за авторитета старшего коллеги. Разведенная женщина-детектив пытается найти пропавшего мальчика. Парочка аферистов придумывает план, как выманить кругленькую сумму из кармана успешного бизнесмена. А конфликт отцов и детей внезапно разрешается при помощи третьей стороны. Всех этих героев не связывает ничего… кроме значимой для каждого из них цифры 9.