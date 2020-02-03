В 5 сезоне сериала «Внутри девятого номера» Артур находит старый сотовый телефон на местном кладбище, после чего он допускает ошибку, пытаясь установить связь с хозяином мобильника. Но некоторые тайны лучше сохранить нераскрытыми, и по мере приближения к Хэллоуину Артура захватывает кошмар, который он создал своими руками. Тем временем близится последний день футбольного сезона, и все болельщики в нетерпении ожидают решающего столкновения между «Юнайтед» и «Роверс». А молодая пара Битти и Сэм поднялись по карьерной лестнице. Они хотят купить жилье и находят квартиру со зловещей историей.