Inside No. 9 2014, season 4

Inside No. 9
Season 4
Сезон 4
Season premiere 2 January 2018
Production year 2018
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Inside No. 9" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Внутри девятого номера» несколько человек забронировали смежные номера на девятом этаже отеля «Занзибар» в Лондоне. Их ждет неприятный сюрприз. В следующем эпизоде события разворачиваются спустя 30 лет с тех пор, как Лен и Томми в последний раз выступали вместе на сцене. Затем Томми ушел от Лена, после чего «Сыр и крекеры» перестали существовать. Но вот они решились на специальный концерт. Далее становится известно, что по шкале стресса Холмса и Рэя три самых стрессовых события в жизни человека — это гибель мужа или жены, бракоразводный процесс и тюремное заключение. 

8.5
8.5 IMDb

Inside No. 9 List of episodes

Zanzibar
Season 4 Episode 1
2 January 2018
Bernie Clifton's Dressing Room
Season 4 Episode 2
9 January 2018
Once Removed
Season 4 Episode 3
16 January 2018
To Have and to Hold
Season 4 Episode 4
23 January 2018
And the Winner Is...
Season 4 Episode 5
30 January 2018
Tempting Fate
Season 4 Episode 6
6 February 2018
