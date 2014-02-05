Inside No. 9 2014, season 1

Inside No. 9 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 February 2014
Production year 2014
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Inside No. 9" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Внутри девятого номера» Ребекка и Джереми отмечают помолвку в загородном доме семьи невесты. Гости играют в игру под названием «Сардины», похожую на прятки. Невинная забава приводит участников событий к чудовищному открытию. В следующем эпизоде двое неуклюжих похитителей хотят украсть картину из богатого особняка, в то время как владелец дома и его «супруга» серьезно повздорили. Далее в центре событий окажется Том – разочарованный преподаватель начальной школы, который мечтает стать великим писателем. Однажды в его дом пробирается бродяга по имени Мигг. Он возвращает потерянный кошелек Тома и остается жить с ним.

Series rating

8.5
Rate 20 votes
8.5 IMDb

Inside No. 9 List of episodes

TV series release schedule
Sardines
Season 1 Episode 1
5 February 2014
A Quiet Night In
Season 1 Episode 2
12 February 2014
Tom and Gerri
Season 1 Episode 3
19 February 2014
Last Gasp
Season 1 Episode 4
26 February 2014
The Understudy
Season 1 Episode 5
5 March 2014
The Harrowing
Season 1 Episode 6
12 March 2014
