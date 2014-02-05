В 1 сезоне сериала «Внутри девятого номера» Ребекка и Джереми отмечают помолвку в загородном доме семьи невесты. Гости играют в игру под названием «Сардины», похожую на прятки. Невинная забава приводит участников событий к чудовищному открытию. В следующем эпизоде двое неуклюжих похитителей хотят украсть картину из богатого особняка, в то время как владелец дома и его «супруга» серьезно повздорили. Далее в центре событий окажется Том – разочарованный преподаватель начальной школы, который мечтает стать великим писателем. Однажды в его дом пробирается бродяга по имени Мигг. Он возвращает потерянный кошелек Тома и остается жить с ним.