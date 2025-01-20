Menu
Статьи о сериале «American Horror Story»

Статьи о сериале «American Horror Story»
Каждая из ролей получилась запоминающейся, в отличие от последних сезонов самого шоу
Безногий бедолага, жертва инопланетян и кто только не: роли Питерса украсили лучшие сезоны АИУ — угадаете 6/6? К одному из вопросов есть подсказка прямо в заголовке. Потому что мы можем.
20 January 2025 22:29
Чем «Американская история ужасов» отличается от «Американских историй ужасов»: объясняем на пальцах
Чем «Американская история ужасов» отличается от «Американских историй ужасов»: объясняем на пальцах Объясняем, в чем главное отличие двух нашумевших сериалов.
30 October 2024 15:00
На заметку фанатам «Американской истории ужасов»: есть драма ничуть не хуже
На заметку фанатам «Американской истории ужасов»: есть драма ничуть не хуже Истинные фанаты всегда в поиске того, что посмотреть.
19 September 2024 07:47
Тест для киноманов: из каких фильмов эти знаменитые дома?
Тест для киноманов: из каких фильмов эти знаменитые дома? Всем известного здания из «Один дома» здесь не будет.
15 August 2024 14:30
