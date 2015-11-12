Muhtesem Yüzyil: Kösem season 1 episode 16 watch online
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"Muhtesem Yüzyil: Kösem" season 1 all episodes
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Episode description
В 1 сезоне 16 серии сериала «Великолепный век. Империя Кесем» султан так и не решился на казнь брата, отозвав палачей. Между тем Сафие, по вине которой началась кровавая бойня, заключают в Девичью башню, а Искендер возвращается в город с войны.
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