Muhtesem Yüzyil: Kösem season 1 episode 15 watch online
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"Muhtesem Yüzyil: Kösem" season 1 all episodes
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Episode description
В 1 сезоне 15 серии сериала «Великолепный век. Империя Кесем» Сафие продолжает расчищать путь для восхождения Мустафы на трон, но в решающий момент во дворец возвращается Ахмед. Чтобы предотвратить катастрофу, Кесем рискует собственной жизнью.
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