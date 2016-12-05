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Obratnaya storona Luny 2012 - 2016, season 2

Obratnaya storona Luny season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Obratnaya storona Luny Seasons Season 2
Obratnaya storona Luny 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 5 December 2016
Production year 2016
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes

Series rating

7.1
Rate 11 votes
7.2 IMDb

"Obratnaya storona Luny" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 2 Episode 1
5 December 2016
Серия 2
Season 2 Episode 2
6 December 2016
Серия 3
Season 2 Episode 3
7 December 2016
Серия 4
Season 2 Episode 4
8 December 2016
Серия 5
Season 2 Episode 5
12 December 2016
Серия 6
Season 2 Episode 6
13 December 2016
Серия 7
Season 2 Episode 7
14 December 2016
Серия 8
Season 2 Episode 8
15 December 2016
Серия 9
Season 2 Episode 9
TBA
Серия 10
Season 2 Episode 10
TBA
Серия 11
Season 2 Episode 11
TBA
Серия 12
Season 2 Episode 12
TBA
Серия 13
Season 2 Episode 13
TBA
Серия 14
Season 2 Episode 14
TBA
Серия 15
Season 2 Episode 15
TBA
Серия 16
Season 2 Episode 16
TBA
TV series release schedule
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