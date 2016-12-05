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Obratnaya storona Luny 2012 - 2016, season 2
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Obratnaya storona Luny
Seasons
Season 2
Obratnaya storona Luny
18+
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
5 December 2016
Production year
2016
Number of episodes
16
Runtime
13 hours 20 minutes
Series rating
7.1
Rate
11
votes
7.2
IMDb
"Obratnaya storona Luny" season 2 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 2
Episode 1
5 December 2016
Серия 2
Season 2
Episode 2
6 December 2016
Серия 3
Season 2
Episode 3
7 December 2016
Серия 4
Season 2
Episode 4
8 December 2016
Серия 5
Season 2
Episode 5
12 December 2016
Серия 6
Season 2
Episode 6
13 December 2016
Серия 7
Season 2
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14 December 2016
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Season 2
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15 December 2016
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Season 2
Episode 9
TBA
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Episode 16
TBA
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