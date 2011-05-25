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City Hunter 2011, season 1
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City Hunter
Seasons
Season 1
City Hunter
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
25 May 2011
Production year
2011
Number of episodes
20
Runtime
21 hours 20 minutes
Series rating
7.8
Rate
13
votes
8
IMDb
"City Hunter" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
25 May 2011
Episode 2
Season 1
Episode 2
26 May 2011
Episode 3
Season 1
Episode 3
1 June 2011
Episode 4
Season 1
Episode 4
2 June 2011
Episode 5
Season 1
Episode 5
8 June 2011
Episode 6
Season 1
Episode 6
9 June 2011
Episode 7
Season 1
Episode 7
15 June 2011
Episode 8
Season 1
Episode 8
16 June 2011
Episode 9
Season 1
Episode 9
22 June 2011
Episode 10
Season 1
Episode 10
23 June 2011
Episode 11
Season 1
Episode 11
29 June 2011
Episode 12
Season 1
Episode 12
30 June 2011
Episode 13
Season 1
Episode 13
6 July 2011
Episode 14
Season 1
Episode 14
7 July 2011
Episode 15
Season 1
Episode 15
13 July 2011
Episode 16
Season 1
Episode 16
14 July 2011
Episode 17
Season 1
Episode 17
20 July 2011
Episode 18
Season 1
Episode 18
21 July 2011
Episode 19
Season 1
Episode 19
27 July 2011
Episode 20
Season 1
Episode 20
28 July 2011
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