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City Hunter 2011, season 1

City Hunter season 1 poster
Kinoafisha TV Shows City Hunter Seasons Season 1
City Hunter
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 May 2011
Production year 2011
Number of episodes 20
Runtime 21 hours 20 minutes

Series rating

7.8
Rate 13 votes
8 IMDb

"City Hunter" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
25 May 2011
Episode 2
Season 1 Episode 2
26 May 2011
Episode 3
Season 1 Episode 3
1 June 2011
Episode 4
Season 1 Episode 4
2 June 2011
Episode 5
Season 1 Episode 5
8 June 2011
Episode 6
Season 1 Episode 6
9 June 2011
Episode 7
Season 1 Episode 7
15 June 2011
Episode 8
Season 1 Episode 8
16 June 2011
Episode 9
Season 1 Episode 9
22 June 2011
Episode 10
Season 1 Episode 10
23 June 2011
Episode 11
Season 1 Episode 11
29 June 2011
Episode 12
Season 1 Episode 12
30 June 2011
Episode 13
Season 1 Episode 13
6 July 2011
Episode 14
Season 1 Episode 14
7 July 2011
Episode 15
Season 1 Episode 15
13 July 2011
Episode 16
Season 1 Episode 16
14 July 2011
Episode 17
Season 1 Episode 17
20 July 2011
Episode 18
Season 1 Episode 18
21 July 2011
Episode 19
Season 1 Episode 19
27 July 2011
Episode 20
Season 1 Episode 20
28 July 2011
TV series release schedule
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