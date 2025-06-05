Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Death Note
Articles
Статьи о сериале «Death Note»
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Quotes
Статьи о сериале «Death Note»
All info
Если 7 городов России были бы героями аниме: ИИ каждому нашел пару — угадаете, где вайб Сатору, Лайта и Джин-Ву?
Как говорится, как похорошела Микаса Аккерман при… Эрене Йегере.
Write review
5 June 2025 16:40
ИИ назвал 5 признаков, что ваш любимый аниме-герой скоро умрет: увидели хоть один — готовьте платочки
Проверьте на ваших любимых тайтлах — наверняка там встречалась пара «флажков» из списка?
3 comments
14 May 2025 13:17
«Союзмультфильм» возьмется за аниме: в планах тайтлы, превосходящие «Токийского гуля» и «Тетрадь смерти»
Вместо крови и демонов — добро и Чебурашка.
20 comments
1 May 2025 14:15
«Тетрадь смерти» и «Атака титанов» в пролете: в США назвали аниме с самыми шокирующими сюжетными поворотами
Приключения Эрена Йегера попали лишь в пятерку лидеров, но не возглавили ее.
4 comments
9 March 2025 19:34
«Мой любимый»: советский мультфильм повлиял на короля аниме и его «Унесенных призраками»
А тот в свою очередь повлиял на «Атаку титанов» и другие тайтлы.
3 comments
3 March 2025 08:27
«Поднятие уровня» и «Наруто» в список не попали: 5 идеальных аниме для тех, кто годами воротил нос от жанра
Без «Атаки титанов», конечно, никуда — но она не на первом месте.
14 comments
3 March 2025 07:58
Лайта нет, а мертвые воскресают: у «Тетради смерти» был дикий пилотный эпизод — небо и земля по сравнению с аниме
Хвала шинигами, что на экран перенесли именно оригинальную мангу.
Write review
1 March 2025 08:26
«Токийский гуль» и даже «Тетрадь смерти»: эти отличные аниме не посмотреть в России легально
Хотя некоторые из них и опираются на русскую классику.
1 comment
20 February 2025 10:23
Ждали долгих 20 лет: создатели «Тетради смерти» намекнули на прямое продолжение — без Лайта, но с шинигами
По крайней мере, фанаты тайтла уверены — сиквелу быть.
2 comments
18 February 2025 08:27
5 культовых аниме, которые совсем не так хороши, как вы запомнили: и «Тетрадь смерти» в списке тоже есть
Второй просмотр этих тайтлов, чаще всего, становится настоящим испытанием.
9 comments
17 February 2025 14:44
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree