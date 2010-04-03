В 1-м сезоне сериала «Князь тьмы с задней парты» в центре событий оказывается молодой парень по имени Акуто Саи. Он полон самых светлых и добрых помыслов. Акуто стремится изменить мир в лучшую сторону, поэтому становится учеником магическую академии Констант. Его однокурсницами становятся привлекательные девушки с уникальными способностями. Акуто пользуется популярностью и наслаждается учебой. Все меняется, когда ему становится известно о древнем предсказании, согласно которому он является будущим королем демонов. Парень намерен сопротивляться судьбе, но каждым своим действием только подтверждает предначертанное свыше.