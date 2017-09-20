Во 2 сезоне сериала «В лучшем мире» проведя работу над ошибками, Майкл заново запускает Элеонор, Чиди, Тахани и Джейсона в свой спроектированный мир. На этот раз они не будут парами, ведь их конечная цель — мучить друг друга, и от успешности этого предприятия зависит карьера Майкла. И хотя героям постоянно стирают память, они вновь и вновь находят друг друга и догадываются, что все происходящее — это изощренная пытка. Поскольку их сломать не удалось, Майкл решает пересмотреть свои собственные взгляды на людей.