The Good Place 2016 - 2020 season 2

The Good Place season 2 poster
The Good Place 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 20 September 2017
Production year 2017
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"The Good Place" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «В лучшем мире» проведя работу над ошибками, Майкл заново запускает Элеонор, Чиди, Тахани и Джейсона в свой спроектированный мир. На этот раз они не будут парами, ведь их конечная цель — мучить друг друга, и от успешности этого предприятия зависит карьера Майкла. И хотя героям постоянно стирают память, они вновь и вновь находят друг друга и догадываются, что все происходящее — это изощренная пытка. Поскольку их сломать не удалось, Майкл решает пересмотреть свои собственные взгляды на людей. 

8.1
8.2 IMDb

"The Good Place" season 2 list of episodes.

Everything Is Great! Part 1
Season 2 Episode 1
20 September 2017
Everything Is Great! Part 2
Season 2 Episode 2
20 September 2017
Dance Dance Resolution
Season 2 Episode 3
28 September 2017
Team Cockroach
Season 2 Episode 4
5 October 2017
Existential Crisis
Season 2 Episode 5
12 October 2017
The Trolley Problem
Season 2 Episode 6
19 October 2017
Janet and Michael
Season 2 Episode 7
26 October 2017
Derek
Season 2 Episode 8
2 November 2017
Leap to Faith
Season 2 Episode 9
4 January 2018
Best Self
Season 2 Episode 10
11 January 2018
Rhonda, Diana, Jake, and Trent
Season 2 Episode 11
18 January 2018
The Burrito
Season 2 Episode 12
25 January 2018
Somewhere Else
Season 2 Episode 13
1 February 2018
