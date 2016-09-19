В 1 сезоне сериала «В лучшем мире» Элеонор погибла при нелепых обстоятельствах и оказалась в лучшем месте. Здесь каждый получает дом своей мечты, всегда чувствует себя прекрасно и получает настоящую родственную душу. Сюда попадают только те, кто на протяжении жизни делал благие дела. Вот только Элеонор на самом деле человек просто ужасный и место ей в худшем мире. Рассказав правду своей родственной душе Чиди, она заручилась его поддержкой и теперь всячески пытается стать действительно хорошим человеком. Однако времени у нее не так много, ведь от присутствия лжеца лучший мир буквально разваливается.