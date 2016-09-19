The Good Place 2016 - 2020 season 1

The Good Place 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"The Good Place" season 1 description

В 1 сезоне сериала «В лучшем мире» Элеонор погибла при нелепых обстоятельствах и оказалась в лучшем месте. Здесь каждый получает дом своей мечты, всегда чувствует себя прекрасно и получает настоящую родственную душу. Сюда попадают только те, кто на протяжении жизни делал благие дела. Вот только Элеонор на самом деле человек просто ужасный и место ей в худшем мире. Рассказав правду своей родственной душе Чиди, она заручилась его поддержкой и теперь всячески пытается стать действительно хорошим человеком. Однако времени у нее не так много, ведь от присутствия лжеца лучший мир буквально разваливается. 

Series rating

8.1
Rate 13 votes
8.2 IMDb

"The Good Place" season 1 list of episodes.

Everything Is Fine
Season 1 Episode 1
19 September 2016
Flying
Season 1 Episode 2
19 September 2016
Tahani Al-Jamil
Season 1 Episode 3
22 September 2016
Jason Mendoza
Season 1 Episode 4
29 September 2016
Category 55 Emergency Doomsday Crisis
Season 1 Episode 5
6 October 2016
What We Owe to Each Other
Season 1 Episode 6
13 October 2016
The Eternal Shriek
Season 1 Episode 7
20 October 2016
Most Improved Player
Season 1 Episode 8
27 October 2016
…Someone Like Me as a Member
Season 1 Episode 9
3 November 2016
Chidi's Choice
Season 1 Episode 10
5 January 2017
What's My Motivation
Season 1 Episode 11
12 January 2017
Mindy St. Claire
Season 1 Episode 12
19 January 2017
Michael's Gambit
Season 1 Episode 13
19 January 2017
