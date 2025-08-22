Menu
Так вкусно еще не рисовали — вы видели этот сыр? Собрали 8 мультяшных блюд, из-за которых хочется заглянуть в холодильник
Так вкусно еще не рисовали — вы видели этот сыр? Собрали 8 мультяшных блюд, из-за которых хочется заглянуть в холодильник Повышенное слюноотделение гарантированно.
22 August 2025 11:21
Том и Джерри из популярного мультсериала
Вопрос прост, ответ — вовсе нет: Том или Джерри? Кто на самом деле злодей в легендарном мульте Взаимоотношения кота и мышонка сложнее, чем кажутся.
14 February 2025 20:03
Во многих сериях якобы враждующие животные находят общий язык
Не враги друг другу, а настоящее ОПГ? Эта теория о «Томе и Джерри» объясняет почти все странности мульта «Горькая» парочка годами водила за нос фанатов.
1 comment
11 February 2025 14:15
