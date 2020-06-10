В 1-м сезоне сериала «Затопленный город» мы знакомимся с молодой женщиной Анной. Вместе с двумя детьми-подростками она вновь приезжает в родной город на севере Италии. Кюрон известен лишь тем, что почти полностью погрузился под воду. От поселения на поверхности озера осталась только колокольня, окруженная жуткими легендами. Анна не верит в эти сказки, однако полна решимости выяснить, что случилось с ее матерью 17 лет назад. Возвращение женщины запускает череду странных событий и открывает семейные тайны.