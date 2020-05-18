В 1-м сезоне сериала «Смешарики. Новый сезон» юные зрители вновь встречаются с любимыми мультипликационными героями – зверятами из городка Ромашковая долина. Здесь в своих домиках на зеленой поляне живут романтичная свинка Нюша, одаренный поэт-меланхолик Бараш, непоседливый и общительный кролик Крош, его стеснительный, но очень умный друг Ежик, пингвин-изобретатель Пин, обаятельный пожилой ворон Кар-Карыч, сова-целительница Совунья и другие друзья-звери. Лосяш решает пойти в школу, где он никогда не был, Крош и Ежик отправляются к жерлу спящего вулкана, а у Нюши появляется неожиданная идея.