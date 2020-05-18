Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Smeshariki. Novyy sezon 2020 - 2023, season 1

Smeshariki. Novyy sezon season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Smeshariki. Novyy sezon Seasons Season 1
Смешарики. Новый сезон 0+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 May 2020
Production year 2020
Number of episodes 112
Runtime 11 hours 12 minutes
"Smeshariki. Novyy sezon" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Смешарики. Новый сезон» юные зрители вновь встречаются с любимыми мультипликационными героями – зверятами из городка Ромашковая долина. Здесь в своих домиках на зеленой поляне живут романтичная свинка Нюша, одаренный поэт-меланхолик Бараш, непоседливый и общительный кролик Крош, его стеснительный, но очень умный друг Ежик, пингвин-изобретатель Пин, обаятельный пожилой ворон Кар-Карыч, сова-целительница Совунья и другие друзья-звери. Лосяш решает пойти в школу, где он никогда не был, Крош и Ежик отправляются к жерлу спящего вулкана, а у Нюши появляется неожиданная идея.

Series rating

7.6
Rate 13 votes
7.9 IMDb

Smeshariki. Novyy sezon List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Природное свойство
Season 1 Episode 1
18 May 2020
Спокойной ночи
Season 1 Episode 2
18 May 2020
Мастер и земляника
Season 1 Episode 3
18 May 2020
Сплетники
Season 1 Episode 4
18 May 2020
Рок-опера и что-то ещё
Season 1 Episode 5
25 May 2020
Пинляндия
Season 1 Episode 6
25 May 2020
Великий мимикрятор
Season 1 Episode 7
25 May 2020
Вальхалла
Season 1 Episode 8
25 May 2020
Любимый внук
Season 1 Episode 9
1 June 2020
Домашнее животное
Season 1 Episode 10
1 June 2020
Фан-клуб Козетты
Season 1 Episode 11
1 June 2020
Фонтан
Season 1 Episode 12
1 June 2020
Ясень-пень
Season 1 Episode 13
10 September 2020
Фотография
Season 1 Episode 14
10 September 2020
Табу
Season 1 Episode 15
10 September 2020
У вас недостаточно памяти
Season 1 Episode 16
10 September 2020
Волшебный кувшинчик
Season 1 Episode 17
10 September 2020
Буревестник
Season 1 Episode 18
17 September 2020
1001 гвоздь
Season 1 Episode 19
17 September 2020
Стальное сердце
Season 1 Episode 20
17 September 2020
Скатерть-самозванка
Season 1 Episode 21
17 September 2020
Юристы
Season 1 Episode 22
17 September 2020
Виноватый
Season 1 Episode 23
15 October 2020
Телепат
Season 1 Episode 24
15 October 2020
Жизнь на облаке
Season 1 Episode 25
15 October 2020
Сила бездействия
Season 1 Episode 26
15 October 2020
Винтики
Season 1 Episode 27
19 November 2020
Починили
Season 1 Episode 28
19 November 2020
Клуб разбитых сердец
Season 1 Episode 29
19 November 2020
Золотой век
Season 1 Episode 30
19 November 2020
Карантин
Season 1 Episode 31
17 December 2020
Заг
Season 1 Episode 32
17 December 2020
Эмигрант
Season 1 Episode 33
24 December 2020
Старинный новогодний обычай
Season 1 Episode 34
24 December 2020
Бирюльки
Season 1 Episode 35
21 January 2021
Стюардесса
Season 1 Episode 36
28 January 2021
Эмигрант. Часть 2
Season 1 Episode 37
4 February 2021
Женские секреты
Season 1 Episode 38
14 February 2021
Камыши
Season 1 Episode 39
25 February 2021
Карантин
Season 1 Episode 40
4 March 2021
Нервный и заразный
Season 1 Episode 41
11 March 2021
Сказки
Season 1 Episode 42
18 March 2021
Серия 43
Season 1 Episode 43
25 March 2021
Серия 44
Season 1 Episode 44
1 April 2021
Серия 45
Season 1 Episode 45
15 April 2021
Серия 46
Season 1 Episode 46
22 April 2021
Серия 47
Season 1 Episode 47
29 April 2021
Серия 48
Season 1 Episode 48
6 May 2021
Серия 49
Season 1 Episode 49
20 May 2021
Серия 50
Season 1 Episode 50
27 May 2021
Серия 51
Season 1 Episode 51
1 June 2021
Серия 52
Season 1 Episode 52
10 June 2021
Серия 53
Season 1 Episode 53
17 June 2021
Просто так и вопреки
Season 1 Episode 54
2 September 2021
Жажда
Season 1 Episode 55
2 September 2021
Гусений
Season 1 Episode 56
2 September 2021
Переводчик
Season 1 Episode 57
2 September 2021
Серия 58
Season 1 Episode 58
23 September 2021
Серия 59
Season 1 Episode 59
30 September 2021
Серия 60
Season 1 Episode 60
7 October 2021
Серия 61
Season 1 Episode 61
14 October 2021
Серия 62
Season 1 Episode 62
21 October 2021
Серия 63
Season 1 Episode 63
28 October 2021
Серия 64
Season 1 Episode 64
18 November 2021
Серия 65
Season 1 Episode 65
9 December 2021
Серия 66
Season 1 Episode 66
16 December 2021
Серия 67
Season 1 Episode 67
25 December 2021
Серия 68
Season 1 Episode 68
13 January 2022
Серия 69
Season 1 Episode 69
20 January 2022
Серия 70
Season 1 Episode 70
27 January 2022
Серия 71
Season 1 Episode 71
10 February 2022
Серия 72
Season 1 Episode 72
17 February 2022
Серия 73
Season 1 Episode 73
24 February 2022
Серия 74
Season 1 Episode 74
3 March 2022
Серия 75
Season 1 Episode 75
10 March 2022
Серия 76
Season 1 Episode 76
24 March 2022
Серия 77
Season 1 Episode 77
7 April 2022
Серия 78
Season 1 Episode 78
14 April 2022
Серия 79
Season 1 Episode 79
28 April 2022
Серия 80
Season 1 Episode 80
12 May 2022
Серия 81
Season 1 Episode 81
19 May 2022
Серия 82
Season 1 Episode 82
26 May 2022
Серия 83
Season 1 Episode 83
2 June 2022
Серия 84
Season 1 Episode 84
9 June 2022
Серия 85
Season 1 Episode 85
16 June 2022
Серия 86
Season 1 Episode 86
23 June 2022
Серия 87
Season 1 Episode 87
7 July 2022
Серия 88
Season 1 Episode 88
14 July 2022
Серия 89
Season 1 Episode 89
28 July 2022
Серия 90
Season 1 Episode 90
4 August 2022
Серия 91
Season 1 Episode 91
18 August 2022
Серия 92
Season 1 Episode 92
25 August 2022
Серия 93
Season 1 Episode 93
1 September 2022
Серия 94
Season 1 Episode 94
8 September 2022
Серия 95
Season 1 Episode 95
15 September 2022
Серия 96
Season 1 Episode 96
22 September 2022
Серия 97
Season 1 Episode 97
6 October 2022
Серия 98
Season 1 Episode 98
13 October 2022
Серия 99
Season 1 Episode 99
20 October 2022
Серия 100
Season 1 Episode 100
22 December 2022
Старики и море
Season 1 Episode 101
16 February 2023
Серия 102
Season 1 Episode 102
16 February 2023
Подледный лов
Season 1 Episode 103
16 February 2023
Девушка в песках
Season 1 Episode 104
2 March 2023
Наваждение
Season 1 Episode 105
16 March 2023
Повод для жизни
Season 1 Episode 106
23 March 2023
Средь шумного бала
Season 1 Episode 107
3 April 2023
Неизвестный кот в ящике
Season 1 Episode 108
13 April 2023
Труба
Season 1 Episode 109
20 April 2023
Берег там!
Season 1 Episode 110
11 May 2023
Душеприказчики
Season 1 Episode 111
18 May 2023
Музыка
Season 1 Episode 112
25 May 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more