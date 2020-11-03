Во 2 сезоне сериала «257 причин, чтобы жить» Женя продолжает удивлять всех своим оптимизмом. Девушка хочет успеть сделать так много, однако в сутках всего 24 часа. Как совместить личную жизнь с общественной? Тем временем в Жениной судьбе происходят серьезные перемены: она встречает классного парня Максима, и между молодыми людьми проскакивает искра. Однако все усложняет внезапно объявившийся отец девушки, которыйтребует к себе повышенного внимания. Соня также не может обойтись без помощи старшей сестры, и Жене приходится разрываться между близкими.