Во 2-м сезоне сериала «Дорохедоро» продолжается история, которая разворачивается в мире под названием Дыра. Туда часто приходят существа, обладающие сверхъестественными способностями, из параллельного мира. Они испытывают на несчастных людях свои способности. Однажды девушка по имени Никайдо находит жертву этих ужасных экспериментов — человека с головой крокодила и амнезией в придачу. Напомним, в финале предыдущего сезона Никайдо становится известно, почему Эну нужен колдун, который способен управлять временем. Кайман маскируется под супругу Танбы, чтобы спасти ее. Кайман пытается убедить Никайдо вернуться...