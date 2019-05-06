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TV Shows
The Secret Life of My Secretary
Seasons
Season 1
Chomyeone saranghamnida
18+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
6 May 2019
Production year
2019
Number of episodes
32
Runtime
18 hours 40 minutes
Series rating
7.3
Rate
20
votes
7.3
IMDb
"The Secret Life of My Secretary" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
6 May 2019
Episode 2
Season 1
Episode 2
6 May 2019
Episode 3
Season 1
Episode 3
7 May 2019
Episode 4
Season 1
Episode 4
7 May 2019
Episode 5
Season 1
Episode 5
13 May 2019
Episode 6
Season 1
Episode 6
13 May 2019
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Season 1
Episode 7
14 May 2019
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Season 1
Episode 8
14 May 2019
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Season 1
Episode 9
20 May 2019
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Season 1
Episode 10
20 May 2019
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21 May 2019
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Season 1
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21 May 2019
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27 May 2019
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Episode 14
27 May 2019
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Season 1
Episode 15
28 May 2019
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Season 1
Episode 16
28 May 2019
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Season 1
Episode 17
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Season 1
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3 June 2019
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11 June 2019
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Season 1
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17 June 2019
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25 June 2019
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25 June 2019
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