Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba season 4 watch online

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Seasons Season 4
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 12 May 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Истребитель демонов» Гютаро скрывается от Узуи и преследует Хинацуру. Тандзиро бросается ей на помощь, но его путь неожиданно преграждает Докинз Моби. Во время сражения он теряет сознание, а когда приходит в себя, оказывается уже слишком поздно что-либо изменить: он окружен горящими обломками, а Гютаро смеется над его бедственным положением. Тем временем Незуко пытается отыскать остальных друзей. Сума боится, что Тенген мог погибнуть во время последней миссии, так как все еще не может с ним связаться. Все демоны высшего ранга собираются в Замке бесконечности.

Series rating

8.4
Rate 20 votes
8.6 IMDb

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" season 4 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
To Defeat Muzan Kibutsuji
Season 4 Episode 1
12 May 2024
Water Hashira Giyu Tomioka's Pain
Season 4 Episode 2
19 May 2024
Fully Recovered Tanjiro Joins the Hashira Training!!
Season 4 Episode 3
26 May 2024
I Can Smile
Season 4 Episode 4
2 June 2024
I Even Ate Demons...
Season 4 Episode 5
9 June 2024
The Strongest of the Demon Slayer Corps
Season 4 Episode 6
16 June 2024
Stone Hashira Gyomei Himejima
Season 4 Episode 7
23 June 2024
The Hashira Unite
Season 4 Episode 8
30 June 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more