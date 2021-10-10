Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba season 2 watch online

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 16+
Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 10 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 18
Runtime 9 hours 0 minute
"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Истребитель демонов» история о коварных демонах-людоедах, прячущихся в лесах, продолжается. Из-за этого местные жители никогда не покидают свои дома по ночам. Напомним, согласно легенде, убийца демонов блуждает в темное время суток, выслеживая этих кровожадных существ. Молодой парень Танджиро похоронил своего отца. С тех пор он стал старшим в семье и взял на себя ответственность за сестру. Ей единственной удалось уцелеть, однако демоны превратили Незуко в себе подобную. В новом сезоне Танджиро и Незуко присоединяются к могущественному Корпусу Убийцы Демонов.

8.4
8.6 IMDb

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" season 2 list of episodes.

Flame Hashira Kyojuro Rengoku
Season 2 Episode 1
10 October 2021
Deep Sleep
Season 2 Episode 2
17 October 2021
Should Have Been
Season 2 Episode 3
24 October 2021
Insult
Season 2 Episode 4
7 November 2021
Move Forward!
Season 2 Episode 5
14 November 2021
Akaza
Season 2 Episode 6
21 November 2021
Set Your Heart Ablaze
Season 2 Episode 7
28 November 2021
Sound Hashira Tengen Uzui
Season 2 Episode 8
5 December 2021
Infiltrating the Entertainment District
Season 2 Episode 9
12 December 2021
What Are You?
Season 2 Episode 10
19 December 2021
Tonight
Season 2 Episode 11
26 December 2021
Things Are Gonna Get Real Flashy!!
Season 2 Episode 12
2 January 2022
Layered Memories
Season 2 Episode 13
9 January 2022
Transformation
Season 2 Episode 14
16 January 2022
Gathering
Season 2 Episode 15
23 January 2022
Defeating an Upper Rank Demon
Season 2 Episode 16
30 January 2022
Never Give Up
Season 2 Episode 17
6 February 2022
No Matter How Many Lives
Season 2 Episode 18
13 February 2022
