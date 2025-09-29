Menu
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba
Articles
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
All info
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
Заодно рассказали, что известно о премьере финала.
Write review
29 September 2025 09:25
«Очень плохой рофл»: «Истребителя демонов» уверенно толкают к «Оскару» — реакция зрителей на новость даже интереснее самого тайтла
На волне обсуждения в очередной раз досталось и «Соло левелингу».
Write review
27 September 2025 13:17
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Свежее аниме вскоре стало самым кассовым, и первенство оно отобрало вовсе не у «Атаки титанов».
Write review
23 September 2025 17:09
В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично
Только настоящие фанаты поймут, что это поступок в духе главного героя.
1 comment
20 September 2025 16:11
В «Истребителе демонов» так и не показали смерть Тандзиро, хотя он умер… целых два раза: просто не все поняли
Да, объясняем нюансы первоисточника. Потому что можем.
Write review
16 September 2025 11:50
Последний бой и неожиданный эпилог: финал «Истребителя демонов» не для слабонервных — вот чем все закончится
Здесь много спойлеров.
Write review
16 September 2025 11:21
Сколько лет Танджиро в 4-м сезоне «Истребителя демонов»? За все время возраст не поменялся — вот когда герой повзрослеет
Разбираемся, какие временные отрезки были в каждом из сезонов.
Write review
16 September 2025 10:23
Зеницу против Танджиро: кто сильнее в «Истребителе демонов» — итог не понравится фанатам «блондинчика»
Аниме уже превзошло «Аватар» по скорости сборов.
Write review
15 September 2025 21:01
«Ужасные акты»: у «Истребителя демонов» в Японии были большие проблемы — чуть не запретили из-за 3 спорных моментов
Проект вышел вопреки всем нападкам, и стал хитом.
Write review
15 September 2025 15:42
«Поднятие уровня» больше не икона аниме: экранизация самой банальной манги показала лучший старт в Японии и 95% свежести
Фанаты визжат, критики в экстазе, билеты раскупаются.
25 comments
12 September 2025 14:14
«Чую, как бомбят фанаты "Клинка"»: 10 аниме, увеличивших продажи манги до 408 тысяч — №1 оказался ромком с рейтингом 8.8
Тайтл называют «шедевром» и говорят, что он «лечит душу».
Write review
22 August 2025 10:52
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» побил все мыслимые и немыслимые рекорды в Японии — теперь на очереди Россия
До премьеры тайтла остались считанные недели.
Write review
24 July 2025 12:19
Представьте, что сюжет «Властелина колец» уместили бы в 1 фильм: «Истребитель демонов: Бесконечный замок» близок к провалу
Спешка и желание показать все и сразу убивает даже великие истории.
Write review
1 July 2025 11:50
Главную проблему аниме «Истребитель демонов» не смогли исправить за 4 сезона — и дальше будет только хуже
Вдох-выдох — но играют герои тайтла вовсе не в любимых.
Write review
12 May 2025 13:46
Анимешники сравнили «Поднятие уровня» и «Истребителя демонов»: тайтл про Сон Чжин-Ву куда хуже минимум в одном
Авторы проектов по-разному реализовали один и тот же важный троп.
2 comments
20 April 2025 23:55
«Слизали сюжет точь-в-точь, но это не помогло»: «Поднятию уровня» не светит успех «Истребителя демонов» — и все из-за Джин-Ву
Западные зрители вынесли печальный приговор модному power fantasy.
1 comment
5 April 2025 07:58
«Игра престолов» по-азиатски и средневековая Польша: 5 аниме, которые стали хитами, хотя от них никто ничего не ждал
Тайтлы «выстрелили» почти сразу, хоть ничего и не предвещало.
Write review
25 March 2025 19:34
