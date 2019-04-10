Philosopher's Grandson 2019, season 1

Philosopher's Grandson season 1 poster
Kenja no Mago 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 April 2019
Production year 2019
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 36 minutes
"Philosopher's Grandson" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Внук мудреца» в центре событий оказывается молодой сотрудник обычного офиса. Он попадает в дорожную аварию и погибает под колесами автомобиля. Однако на этом все только начинается. Син перерождается и оказывается в мире, где всем правит волшебство. Его берет к себе в ученики знаменитый на весь свет мудрец и отшельник Мерлин. Он воспитывает его как внука, однако воспоминания о прошлой жизни не стираются из сознания парня. Син не знает, как применить эти знания, ведь он растет вдали от социума и имеет весьма смутное представление о новом для него мире. Знакомый Мерлина предлагает отправить подростка в Академию магии…

Series rating

6.9
Rate 20 votes
6.8 IMDb

"Philosopher's Grandson" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
A Babe in the Woods Goes to the Capital
Season 1 Episode 1
10 April 2019
The Unconventional New Student
Season 1 Episode 2
17 April 2019
An Emergency Arises!
Season 1 Episode 3
24 April 2019
The Name of the Instigator
Season 1 Episode 4
1 May 2019
A Pioneering New Hero
Season 1 Episode 5
8 May 2019
Outbreak of War and a Joint Training Exercise
Season 1 Episode 6
15 May 2019
Let's Go to Camp!
Season 1 Episode 7
22 May 2019
A Starlit Pledge
Season 1 Episode 8
29 May 2019
The Grandchild, the Magic Gear, and the Engagement Party
Season 1 Episode 9
5 June 2019
The Fall of the Empire
Season 1 Episode 10
12 June 2019
The Mightiest Corps of Magicians Ever
Season 1 Episode 11
19 June 2019
And So, Off into the World...
Season 1 Episode 12
26 June 2019
