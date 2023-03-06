Во 2 сезоне сериала «Перри Мейсон» принципиальный частный детектив берется за очередное запутанное расследование. Избавиться от прежних психологических травм, алкоголизма и последствий развода с супругой оказывается непросто. Однако работа захлестывает Перри с головой, не позволяя ему возвращаться к прежним ошибкам. После успешного завершения дела о пропавшем младенце у Мейсона появляются новые высокопоставленные клиенты. Он сам не замечает, как становится частью чьего-то хитрого плана. Тем временем Делла предоставляет суду новые доказательства по давно закрытому делу, которое не дает Перри покоя.