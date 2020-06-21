Perry Mason season 1 watch online

Perry Mason 18+
Season premiere 21 June 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Perry Mason" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Перри Мейсон» события разворачиваются в Америке времен Великой депрессии. Накануне 1932 года весь Лос-Анджелес потрясен похищением годовалого младенца, родители которого являются прихожанами евангелической церкви «Сияющее собрание Бога». Злоумышленники требуют у скромно живущей семьи немыслимую сумму, а получив ее, убивают мальчика и зашивают ему глаза. Миллионер Герман Бэггерли, один из спонсоров упомянутой церкви, нанимает для расследования частного детектива Перри Мейсона. Вместе со своим наставником Джонатаном, помощниками Питом Стриклендом и Деллой Стрит детектив пытается распутать это загадочное дело. Добраться до истины оказывается не так просто, тем более в расследование вмешивается продажный детектив полиции Джо Эннис. У него есть свои причины желать, чтобы дело так и осталось нераскрытым, поэтому он методично избавляется от свидетелей. Скоро выясняется, что настоящим отцом убитого малыша был Герман Бэггерли. Все улики указывают на то, что младенца убила его мать, Эмили, поэтому женщину арестовывают и заключают под стражу. Чтобы Эмили не понесла наказание за чужое преступление, Мейсону и его помощникам необходимо разобраться, что на самом деле творится за фасадом евангелической церкви. 

7.3
7.6 IMDb

"Perry Mason" season 1 list of episodes.

Chapter One
Season 1 Episode 1
21 June 2020
Chapter Two
Season 1 Episode 2
28 June 2020
Chapter Three
Season 1 Episode 3
5 July 2020
Chapter Four
Season 1 Episode 4
12 July 2020
Chapter Five
Season 1 Episode 5
19 July 2020
Chapter Six
Season 1 Episode 6
26 July 2020
Chapter Seven
Season 1 Episode 7
2 August 2020
Chapter Eight
Season 1 Episode 8
9 August 2020
