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Kinoafisha TV Shows Perry Mason Soundtrack

Soundtrack from "Perry Mason"

Music from "Perry Mason" All info
Perry Mason: Season 1 (Music From The HBO Series)
Perry Mason: Season 1 (Music From The HBO Series) 72 tracks. Terence Blanchard, The Perry Mason New Year's Eve Band, The Radiant Assembly of God, Josephine Foster, Victor Herrero
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Title Artist Time
1 Perry Mason Opening Terence Blanchard 2:03
2 They Don't Want Me Terence Blanchard 0:55
3 It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing) [feat. Luke Carlsen] The Perry Mason New Year's Eve Band / Terence Blanchard 2:28
4 Dancing in the Dark (feat. Luke Carlsen) The Perry Mason New Year's Eve Band / Terence Blanchard 1:55
5 Evening Gentlemen Terence Blanchard 2:20
6 Home Alone Terence Blanchard 2:16
7 End Credits (Perry Mason - Chapter 1) Terence Blanchard 2:13
8 Get Right, Stay Right The Radiant Assembly of God / Народные 1:56
9 Dat Suits Me (aka Let's Go 'Round The Wall) The Radiant Assembly of God / Народные 2:15
10 Or is it Baggerly Terence Blanchard 1:33
11 War Flashback Terence Blanchard 1:04
12 Sister Writes a Letter Terence Blanchard 1:28
13 Until Next Time Terence Blanchard 2:06
14 Men Terence Blanchard 2:35
15 You're Under Arrest Terence Blanchard 1:21
16 Wrapping Up (Version 2) Terence Blanchard 1:40
17 War Terence Blanchard 2:23
18 End Credits (Perry Mason - Chapter 2) Terence Blanchard 2:08
19 Emily Knew Terence Blanchard 2:31
20 Everything Went Quiet Terence Blanchard 1:31
21 Shifting Priorities Terence Blanchard 1:36
22 Bail Terence Blanchard 1:29
23 You Drake Terence Blanchard 1:17
24 Son De La Loma (aka Mama, Son De La Loma) Josephine Foster, Victor Herrero / Miguel Matamoros 2:28
25 Aventurera Josephine Foster, Victor Herrero / Агустин Лара 3:07
26 EB Reads the Paper Terence Blanchard 1:02
27 I Need to See Emily Terence Blanchard 1:18
28 I Will Deny Terence Blanchard 3:01
29 All the Answers / Disbarred Terence Blanchard 2:11
30 Della's Lover Terence Blanchard 1:44
31 Dirt the Towels Terence Blanchard 1:53
32 EB's End / EB's Low Moment Terence Blanchard 2:41
33 For These Kids Terence Blanchard 2:05
34 My Parents House Terence Blanchard 3:47
35 Power of the State Terence Blanchard 1:59
36 End Credits (Perry Mason - Chapter 4) Terence Blanchard 2:13
37 Della Finds EB Terence Blanchard 1:49
38 Dug Up Charlie Terence Blanchard 1:49
39 Ennis Being Watched Terence Blanchard 0:56
40 I Ain't Nothin' Terence Blanchard 0:55
41 I Don't Care Terence Blanchard 0:56
42 Passing the Bar Terence Blanchard 1:11
43 Perry Helps Della Terence Blanchard 1:54
44 Perry Sees Teddy Terence Blanchard 1:05
45 Train Ride Terence Blanchard 1:38
46 Why is She in Chains Terence Blanchard 0:59
47 End Credits (Perry Mason - Chapter 5) Terence Blanchard 2:02
48 The No Garage Terence Blanchard 1:35
49 A Man Came Into the Hotel Terence Blanchard 1:25
50 Use This Terence Blanchard 2:20
51 Order Order Terence Blanchard 1:54
52 Been Waitin' for Ya Terence Blanchard 1:44
53 End Credits (Perry Mason - Chapter 6) Terence Blanchard 2:08
54 Burn Your Eyes Terence Blanchard 2:04
55 Go Thank Him Terence Blanchard 1:36
56 Best Keep Up Terence Blanchard 1:04
57 He Lacked Faith Terence Blanchard 2:56
58 1914 Terence Blanchard 1:00
59 Undercover Work Terence Blanchard 2:14
60 Just Wanna Talk Terence Blanchard 2:03
61 Do You Doubt Me? Terence Blanchard 1:32
62 Just Guessing Terence Blanchard 2:02
63 It's All Lies Terence Blanchard 3:02
64 End Credits (Perry Mason - Chapter 7) Terence Blanchard 2:18
65 OK OK Terence Blanchard 1:27
66 Trial Isn't Over Terence Blanchard 1:08
67 Almost Over Terence Blanchard 1:30
68 The Envelope Terence Blanchard 1:48
69 I Can't Do It Terence Blanchard 1:57
70 Find the Truth Terence Blanchard 2:07
71 Alone Terence Blanchard 2:17
72 Perry Mason Theme & Cues Terence Blanchard 2:10
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