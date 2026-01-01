|Title
|Artist
|Time
|1
|Perry Mason Opening
|Terence Blanchard
|2:03
|2
|They Don't Want Me
|Terence Blanchard
|0:55
|3
|It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing) [feat. Luke Carlsen]
|The Perry Mason New Year's Eve Band / Terence Blanchard
|2:28
|4
|Dancing in the Dark (feat. Luke Carlsen)
|The Perry Mason New Year's Eve Band / Terence Blanchard
|1:55
|5
|Evening Gentlemen
|Terence Blanchard
|2:20
|6
|Home Alone
|Terence Blanchard
|2:16
|7
|End Credits (Perry Mason - Chapter 1)
|Terence Blanchard
|2:13
|8
|Get Right, Stay Right
|The Radiant Assembly of God / Народные
|1:56
|9
|Dat Suits Me (aka Let's Go 'Round The Wall)
|The Radiant Assembly of God / Народные
|2:15
|10
|Or is it Baggerly
|Terence Blanchard
|1:33
|11
|War Flashback
|Terence Blanchard
|1:04
|12
|Sister Writes a Letter
|Terence Blanchard
|1:28
|13
|Until Next Time
|Terence Blanchard
|2:06
|14
|Men
|Terence Blanchard
|2:35
|15
|You're Under Arrest
|Terence Blanchard
|1:21
|16
|Wrapping Up (Version 2)
|Terence Blanchard
|1:40
|17
|War
|Terence Blanchard
|2:23
|18
|End Credits (Perry Mason - Chapter 2)
|Terence Blanchard
|2:08
|19
|Emily Knew
|Terence Blanchard
|2:31
|20
|Everything Went Quiet
|Terence Blanchard
|1:31
|21
|Shifting Priorities
|Terence Blanchard
|1:36
|22
|Bail
|Terence Blanchard
|1:29
|23
|You Drake
|Terence Blanchard
|1:17
|24
|Son De La Loma (aka Mama, Son De La Loma)
|Josephine Foster, Victor Herrero / Miguel Matamoros
|2:28
|25
|Aventurera
|Josephine Foster, Victor Herrero / Агустин Лара
|3:07
|26
|EB Reads the Paper
|Terence Blanchard
|1:02
|27
|I Need to See Emily
|Terence Blanchard
|1:18
|28
|I Will Deny
|Terence Blanchard
|3:01
|29
|All the Answers / Disbarred
|Terence Blanchard
|2:11
|30
|Della's Lover
|Terence Blanchard
|1:44
|31
|Dirt the Towels
|Terence Blanchard
|1:53
|32
|EB's End / EB's Low Moment
|Terence Blanchard
|2:41
|33
|For These Kids
|Terence Blanchard
|2:05
|34
|My Parents House
|Terence Blanchard
|3:47
|35
|Power of the State
|Terence Blanchard
|1:59
|36
|End Credits (Perry Mason - Chapter 4)
|Terence Blanchard
|2:13
|37
|Della Finds EB
|Terence Blanchard
|1:49
|38
|Dug Up Charlie
|Terence Blanchard
|1:49
|39
|Ennis Being Watched
|Terence Blanchard
|0:56
|40
|I Ain't Nothin'
|Terence Blanchard
|0:55
|41
|I Don't Care
|Terence Blanchard
|0:56
|42
|Passing the Bar
|Terence Blanchard
|1:11
|43
|Perry Helps Della
|Terence Blanchard
|1:54
|44
|Perry Sees Teddy
|Terence Blanchard
|1:05
|45
|Train Ride
|Terence Blanchard
|1:38
|46
|Why is She in Chains
|Terence Blanchard
|0:59
|47
|End Credits (Perry Mason - Chapter 5)
|Terence Blanchard
|2:02
|48
|The No Garage
|Terence Blanchard
|1:35
|49
|A Man Came Into the Hotel
|Terence Blanchard
|1:25
|50
|Use This
|Terence Blanchard
|2:20
|51
|Order Order
|Terence Blanchard
|1:54
|52
|Been Waitin' for Ya
|Terence Blanchard
|1:44
|53
|End Credits (Perry Mason - Chapter 6)
|Terence Blanchard
|2:08
|54
|Burn Your Eyes
|Terence Blanchard
|2:04
|55
|Go Thank Him
|Terence Blanchard
|1:36
|56
|Best Keep Up
|Terence Blanchard
|1:04
|57
|He Lacked Faith
|Terence Blanchard
|2:56
|58
|1914
|Terence Blanchard
|1:00
|59
|Undercover Work
|Terence Blanchard
|2:14
|60
|Just Wanna Talk
|Terence Blanchard
|2:03
|61
|Do You Doubt Me?
|Terence Blanchard
|1:32
|62
|Just Guessing
|Terence Blanchard
|2:02
|63
|It's All Lies
|Terence Blanchard
|3:02
|64
|End Credits (Perry Mason - Chapter 7)
|Terence Blanchard
|2:18
|65
|OK OK
|Terence Blanchard
|1:27
|66
|Trial Isn't Over
|Terence Blanchard
|1:08
|67
|Almost Over
|Terence Blanchard
|1:30
|68
|The Envelope
|Terence Blanchard
|1:48
|69
|I Can't Do It
|Terence Blanchard
|1:57
|70
|Find the Truth
|Terence Blanchard
|2:07
|71
|Alone
|Terence Blanchard
|2:17
|72
|Perry Mason Theme & Cues
|Terence Blanchard
|2:10