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Plebs 2013 - 2019 season 3
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Kinoafisha
TV Shows
Plebs
Seasons
Season 3
Plebs
Original title
Season 3
Title
Сезон 3
Season premiere
4 April 2016
Production year
2016
Number of episodes
8
Runtime
2 hours 56 minutes
Series rating
7.7
Rate
20
votes
7.8
IMDb
"Plebs" season 3 list of episodes.
TV series release schedule
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Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
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Season 3
Episode 1
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