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Plebs 2013 - 2019 season 3

Plebs season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Plebs Seasons Season 3
Plebs
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 4 April 2016
Production year 2016
Number of episodes 8
Runtime 2 hours 56 minutes

Series rating

7.7
Rate 20 votes
7.8 IMDb

"Plebs" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
The Beasts
Season 3 Episode 1
4 April 2016
Justin Junior
Season 3 Episode 2
4 April 2016
The Vestal
Season 3 Episode 3
11 April 2016
The Cupid
Season 3 Episode 4
18 April 2016
The Crimewave
Season 3 Episode 5
25 April 2016
Jugball
Season 3 Episode 6
2 May 2016
The New Master
Season 3 Episode 7
9 May 2016
The Weatherist
Season 3 Episode 8
16 May 2016
TV series release schedule
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