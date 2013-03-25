Menu
Plebs poster
Plebs
Production year 2013
Country Great Britain
Episode duration 22 minutes
7.4
7.8 IMDb
All seasons of "Plebs"
Plebs - Season 1 Season 1
6 episodes 25 March 2013 - 22 April 2013
 
Plebs - Season 2 Season 2
8 episodes 22 September 2014 - 3 November 2014
 
Plebs - Season 3 Season 3
8 episodes 4 April 2016 - 16 May 2016
 
Plebs - Season 4 Season 4
8 episodes 9 April 2018 - 21 May 2018
 
Plebs - Season 5 Season 5
8 episodes 30 September 2019 - 11 November 2019
 
