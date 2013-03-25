Menu
Plebs
Production year
2013
Country
Great Britain
Episode duration
22 minutes
TV channel
ITV2
Series rating
7.4
Rate
10
votes
7.8
IMDb
Write review
All seasons of "Plebs"
Season 1
6 episodes
25 March 2013 - 22 April 2013
Season 2
8 episodes
22 September 2014 - 3 November 2014
Season 3
8 episodes
4 April 2016 - 16 May 2016
Season 4
8 episodes
9 April 2018 - 21 May 2018
Season 5
8 episodes
30 September 2019 - 11 November 2019
