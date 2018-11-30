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Baby 2018 - 2020 season 1
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Baby
Seasons
Season 1
Baby
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
30 November 2018
Production year
2018
Number of episodes
6
Runtime
5 hours 0 minute
Series rating
7.0
Rate
20
votes
6.9
IMDb
"Baby" season 1 list of episodes.
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