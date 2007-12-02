В 1 сезоне сериала «Ликвидация» действие развивается в послевоенной Одессе. Советская власть активно борется с преступностью всеми возможными способами. В городе появляется безжалостная банда, грабящая военные склады. Опальный Жуков отправляется руководством на юг страны, где зашкаливает преступность и процветает вымогательство. Начальник уголовного розыска вместе с командующим Одесским военным округом задумывают дерзкую и сложную операцию по поимке неуловимого бандита по кличке Академик, которого никто не знает в лицо.