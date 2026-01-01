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What We Do in the Shadows
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"What We Do in the Shadows" updates
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Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Winner
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2025
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Stunt Coordination for Comedy Programming
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Nominee
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Nominee
Outstanding Picture Editing for a Single-Camera Comedy Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Nominee
Outstanding Picture Editing for a Single-Camera Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Sound Editing For a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
Outstanding Sound Editing For a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Nominee
BAFTA Awards 2023
Male Performance in a Comedy Programme
Nominee
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