В 1-м сезоне сериала «Сто миллионов звезд с неба» одаренный и опытный детектив берется за новое расследование. Он сталкивается с проблемами, которые ему в своей работе еще не приходилось решать. Смерть юной девочки-студентки выглядит как типичный подростковый суицид. Однако герой сразу чувствует, что за этим делом скрывается нечто большее. Вскоре он находит доказательства, что жертву убили. Судя по всему, преступник все еще разгуливает на свободе, а надежных улик против него нет. Тем временем родная сестра детектива связывается с мужчиной намного старше себя, который кажется ему очень подозрительным.