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Strange Angel 2018 - 2019, season 2
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Season 2
Strange Angel
18+
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
13 June 2019
Production year
2019
Number of episodes
7
Runtime
5 hours 50 minutes
Series rating
6.8
Rate
20
votes
7
IMDb
"Strange Angel" season 2 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Fool
Season 2
Episode 1
13 June 2019
The Magus
Season 2
Episode 2
20 June 2019
The Lovers
Season 2
Episode 3
27 June 2019
The Wheel of Fortune
Season 2
Episode 4
4 July 2019
The Hanged Man
Season 2
Episode 5
11 July 2019
The Tower
Season 2
Episode 6
18 July 2019
Aeon
Season 2
Episode 7
25 July 2019
TV series release schedule
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