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Strange Angel 2018 - 2019, season 2

Strange Angel season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Strange Angel Seasons Season 2
Strange Angel 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 13 June 2019
Production year 2019
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 50 minutes

Series rating

6.8
Rate 20 votes
7 IMDb

"Strange Angel" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Fool
Season 2 Episode 1
13 June 2019
The Magus
Season 2 Episode 2
20 June 2019
The Lovers
Season 2 Episode 3
27 June 2019
The Wheel of Fortune
Season 2 Episode 4
4 July 2019
The Hanged Man
Season 2 Episode 5
11 July 2019
The Tower
Season 2 Episode 6
18 July 2019
Aeon
Season 2 Episode 7
25 July 2019
TV series release schedule
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